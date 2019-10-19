Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 83 - Kayseri Basketbol: 68

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Elazığ İl Özel İdare, sahasında Bellona Kayseri Basketbol’u 8368 mağlup etti.

B. Elazığ İl Özel idare, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Bellona Kayseri Basketbol’u 8368 yendi. Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maça etkili başlayan konuk takım, ilk periyodu 2316 önde kapattı. İkinci periyotta Williams ve Slonjsak’ın oyuna ağırlığını koymasıyla oyuna ortak olan Elazığ İl Özel İdare, devreye 4343’lük eşitlikle girmeyi başardı.

Üçüncü periyotta farkı açan BordoBeyazlı ekip, bu çeyreği 6759 üstünlükle tamamladı. Son periyotta hata yapmayan ve iyi savunma yapan Elazığ İl Özel İdare, salondan 8368 galip ayrılmayı başardı.

BordoBeyazlılar’da Kia Vaughn 27 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Williams 20, Kübra Erat 13 ve Slonjsak 12 sayıyla çift hanelere ulaştı. Bellona Kayseri Basketbol’da ise Kennedy Burke’nin 20 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Öte yandan karşılaşmayı protokol tribününden takip eden Vali Çetin Oktay Kaldırım ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları maçın ardından sporcuları tek tek kutladı.

ELAZIĞ 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:07

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