Traktörün altında kalan muhtar öldü

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Elazığ'da devrilen traktörün altında kalan muhtar,hayatını kaybetti.

Kaza, Sivrice ilçesinin Dereboynu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy muhtarı Miktad Çetinkaya (52) tarlasını sürdüğü sırada traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ağır yaralanan ve ambulansla hasteneye kaldırılan Cetinkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ELAZIĞ 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:07

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