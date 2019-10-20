Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde polis, bir aracın motor kısmında zulalanmış halde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, Elazığ Bingöl yolu Çaybaşı Mahallesi mevkiinde şüpheli bir araç belirlenerek durduruldu. Araçta yapılan aramada motor kısmına zulalanmış halde 139 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, araçtaki şüpheliler M. A (40) ve M.A.G'yı (45) gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

ELAZIĞ 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:08

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