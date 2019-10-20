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Gelin geldiği köye muhtar oldu, hizmetleri bir bir getirdi Elazığ'da muhtar kocasından görüp kendi ...

İHA

Elazığ'da muhtar kocasından etkilenip yıllar önce gelin geldiği köyüne muhtar olan Gülizar Demirpolat'ın girişimleriyle, kısa sürede köye muhtarlık, imam evi, köy odası ve çeşme yapıldı.

Elazığ’da muhtar kocasından etkilenip yıllar önce gelin geldiği köyüne muhtar olan Gülizar Demirpolat'ın girişimleriyle, kısa sürede köye muhtarlık, imam evi, köy odası ve çeşme yapıldı.
Merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi muhtarı Zülküf Demirpolat'ın yaptığı hizmetleri gören ve heveslenen eşi Gülizar Demirpolat, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde gelin geldiği merkeze bağlı Beydağı köyünden aday oldu. Demirpolat tek adayla yarışarak 179 seçmenin 92'sinin oyuyla muhtarlığı kazandı. Kocası da muhtar olan Demirpolat, vaatlerini yerine getirmeye başladı. Kısa sürede girişimleriyle muhtarlık, imam evi, köy odası ve çeşme yaptıran Demirpolat , azmi ve çalışmasıyla örnek oldu.
Beydağı köyüne Adana'dan gelin geldiğini dile getiren Muhtar Gülizar Demirpolat, “Köyün eksikliklerini bildiğim için bir şeyler yapmak istedim. Muhtarlığa adaylığımı koydum, çok şükür muhtar oldum. Halkımızın bize kolayca ulaşacağı bir mekan olsun istedim. Eski bir okul binası vardı. Burayı muhtarlık ve köy odası inşa ettik. Çok amaçlı kullanır bir hale getirdik. Köy çeşmesini yeniledik, imam evi yaptık, 6 tane bay bayan lavabolar yaptık. Bu süreçte en büyük destekçim eşimdir. Birbirimiz ile yardımlaşarak böyle güzel işler yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Eşinin gelin geldiği köyde muhtar olduğunu belirten eşi Zülküf Demirpolat, “Zaman zaman elimden geldikçe yardımcı oluyorum. Misafirlerini ağırlayacağı köy odası, muhtarlık binası, bay bayan ayrı yer haline getirdi. Köyde imam olmadığı için il müftüsünün talebi üzerine buraya imam evi yaptık” diye konuştu.

ELAZIĞ

20 Ekim 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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