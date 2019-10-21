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Hobiyi, çiftliğe çeviren çift, "Yumurta" ile para kazanmaya başladı Elazığ'da bir köyde devletten ...

İHA

Elazığ'da 3 çocuk annesi Semra Barım, devletten destek alarak emekli olan eşi Mahmut Barım ile kurduğu gezen tavuk çiftliği sayesinde önemli bir ekonomik kazanç elde etmeye başladı.

Hobiyi, çiftliğe çeviren çift, "Yumurta" ile para kazanmaya başladı Elazığ'da bir köyde devletten destek alıp 3 çocuk annesi, kocasının da desteğiyle yüzlerce tavuğa bakarak, gezen tavuk yumurtası ticareti yapmaya başladı

Elazığ’da 3 çocuk annesi Semra Barım, devletten destek alarak emekli olan eşi Mahmut Barım ile kurduğu gezen tavuk çiftliği sayesinde önemli bir ekonomik kazanç elde etmeye başladı.
Baskil’in Yeni Konak Köyünde ikamet eden ve en büyük hobisi tavuk beslemek olan Mahmut Barım (65), emekli olduktan eşi Semra Barım'ın (40), girişimiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak devletten destek aldı. 30 bin TL destek alan çift, köyde gezen tavuk çiftliği kurdu. İlk olarak 500 tavuk ile başlayan çift daha sonra sayıyı artırarak bine çıkardı. Bütün gününü çiftlikte geçiren çift, günlük ürettiği 350 yumurtayı sipariş üzerine satarak önemli bir ekonomik kazanç elde ediyor.
İlk olarak hobi olarak başladığını belirten Mahmut Barım (65), “Zaten köylü çocuğu olduğumuz için evimizde tavuğumuz vardı. Emekli olunca da bu işe hobi olarak başlayalım dedik. 500 tavukla başladık, daha sonra sayıyı bine çıkardık. Şu anda ise yaklaşık 700 tavuğumuz var. Üç günde bir ise yumurtaları şehre götürüp satıyoruz. 700 tavuktan 350’nin üzerinde sağlam yumurta alıyorum. Yumurtayı da büyük, orta ve küçük boy olarak üçe bölüyorum. Büyük boy 20, orta boy 17 ve küçük boy yumurtaları ise 15 liradan pazarlamasını yapıyoruz. Bakkala ve marketlere yumurta satmıyorum, sipariş üzerine satış yapıyorum. Yumurta elde kalmadığı için problem yaşamıyoruz. Ancak Elazığ’da yumurta üretmek kolay, pazarlaması zor. Çünkü buraya değişik illerden çiftlik yumurtası geliyor ve köy yumurtası diye pazarlanıyor. Ucuza da verildiği için millet rağbet gösteriyor. Ancak, benim müşterilerim memnun kalıyorlardır ki 20 liradan yumurta alıyor” dedi.

“30 bin lira hibe aldık”
Gezen tavuk yumurtasının diğer yumurtalara göre daha kaliteli olduğunu belirten Barım, “Tavuk, gezdiği için ot ve çöpü yiyor. İki dönüm yonca ektim ve devamlı suluyorum. Hayvan, yoncanın içerisinde geziyor. Gezen tavuk ile kafes yumurtacılığı arasında dağlar kadar fark var. Fenni yemden beslenmiyor. Yüzde seksen doğal, yüzde yirmisi ise yem takviyesi yapıyoruz. Takviye yapmadığın zaman da yumurta alamıyorsun. Bazı mineral ile vitaminler tavuğun yumurtasını tetikliyor ve günlük yumurta yapmaya zorluyor. Toprakta bütün besin maddeleri var. Tavuk, buradan besleniyor. Onun için gezen tavuğun yumurtası daha kaliteli oluyor. Biz, 30 bin lira hibe aldık. Bu parayla tavuk, tel örgü, yemlik ve suluk aldık. Çiftliği de kendimiz yaptık. Hobi olarak bu işe başladığımız için gözümüze büyük gelmedi. Zevkli bir iş ” şeklinde konuştu.
Eşinin eskiden beri tavuklar ile ilgilendiğini dile getiren 5 çocuk annesi Semra Barım ise (40), “Hibeden yararlandık ve kümes açtık. Yaklaşık 45 yıldır buradayız. Bahçemiz ve tavuklarımız da vardı. Eşim de bu işi seviyordu. İlk başvuruda 500 tane tavuk vardı. Daha sonra bin tane oldu. Tavukların bakımı zordur ama genelde eşim ilgileniyor. Biz çok gelip gidemiyoruz, eşim sürekli burada. Ama yaz aylarında buradayım ve kendisine yardım ediyorum. Kış aylarında ise 10 günde bir gelip gidiyorum” diye konuştu.

ELAZIĞ

21 Ekim 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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