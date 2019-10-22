Elazığ’da ‘Kemerin Ses Getirsin’ kampanyası

İçişleri Bakanlığı tarafında trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen ‘Kemerin Ses Getirsin’ kampanyasında Elazığ'da birinci olan 12 yaşındaki Muhammed Arda Taşel’e ödülü verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması ve trafik güvenliği konusunda farkındalığın oluşturulması amacıyla “Kemerin Ses Getirsin” kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında ödüllü video yarışması düzenlendi. Yarışmaya Elazığ’ı temsilen çektiği videoyu ile katılan Muhammed Arda Taşel, birinci oldu. Muhammed Arda Taşel’e ödülü Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz ve İl Emniyet Müdürü Celal Ser tarafından verildi. Taşel ile birlikte gelen diğer öğrencilere ise çeşitli hediyeler verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik hassasiyetini üst düzeye çekmek anlamında kampanyaların yapıldığını belirten Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, “Yayalar ve sürücülerin trafik kurallarına uymaları noktasında çeşitli kampanyalar düzenliyor. Geçtiğimiz kurban bayramında da Kemerin Ses Getirsin sloganı ile öğrencilerimizi hassasiyete ortak etme adına bir yarışma düzenlendi. Bu yarışma kapsamında da genç kardeşimiz dereceye girdi ve ödül kazandı. Bu öğrencimiz gibi tüm öğrencilerimiz bu hassasiyeti aşılayacaklar. Temennimiz canlarımız trafikte kaybolmasın” dedi.

Trafikte hassasiyet artırmak adına kentte bazı kampanyaların düzenlendiğini aktaran İl Emniyet Müdürü Celal Ser, “Yakın bir zamanda afiş ve pankartlarımızı asacağız. Bunun yanında çocuklarımızla alakalı kampanyalarımız devam edecek. Kurban bayramında gencimizin çektiği video Türkiye'de sıralamaya girdi. Kazasız günler diliyor, öncelik hayatın diyoruz” diye konuştu.

Çoğu vatandaşın emniyet kemerini takmadığını dile getiren Muhammed Arda Taşel, takmaları için video çektiğini ve herkesin kemer takması gerektiğini söyledi.

ELAZIĞ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:10

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