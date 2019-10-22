Öğretmen ve öğrencilerden Nijer’e su kuyusu

Elazığ Gazi Ortaokulu öğretmen, öğrenci ve velileri başlattıkları yardım kampanyası ile Nijer’e su kuyusu açtırttı.

Su ihtiyacının yüksek seviyede olduğu Afrika ülkelerinden Nijer’e yardım eli Elazığ’dan ulaştı.Bir belgeselden etkilenen Gazi Ortaokulu öğretmen ve idarecileri Nijer’de yaşayan insanlara bir tatlı su çeşmesi yaptırmak için karar aldı.Öğrenciler ile velilerinde dahil olmasıyla okul aile birliğinden de bu yönde bir karar çıkartılarak, oluşturulan komisyon maarifetiyle yardım kampanyası başlatıldı.Toplanan 22 bin TL yardım kuruluşları aracılığıyla Nijer’e gönderilerek, su kuyusu vuruldu. Su kuyusu ve tatlı su çeşmesine de Gazi Ortaokulu’nun adı verilerek açılışı gerçekleştirildi.

Yardım kuruluşu yetkilileri açılan su kuyusu ve çeşmenin bir devlet okulunun imkanlarıyla açılan ilk kuyu olma özelliğini taşıdığını belirtti.

ELAZIĞ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:10

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