Elazığ'daki kazada 10 kişi yaralanmıştı, o anların görüntüsü çıktı

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Elazığ'da geçtiğimiz aylarda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 4'ü çocuk 10 kişinin yaralandığı kaza anının kameraya saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı.

Kaza, geçtiğimiz Haziran ayında DiyarbakırMalatya ve Bingöl'e geçişi sağlayan Elazığ Güney Çevreyolu İmam Efendi Bulvarı Kavşağında meydana gelmişti. S. A. idaresindeki 34 FK 0445 plakalı otomobil ile E. Y. idaresindeki 23 EP 857 plakalı araç çarpışmış, 4’ü çocuk 10 kişi yaralanmıştı.

O kazanın saniye saniye Mobese kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle kavşaktan hızla geçmeye çalışan otomobil ile ana yola çıkan diğer otomobilin çarpışıp savrulmaları yer aldı.

ELAZIĞ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:43

YATSI 18:59

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