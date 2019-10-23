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Elazığ Belediyesi'nden örnek sosyal proje

İHA

Elazığ Belediyesi'nden örnek sosyal proje

Elazığ Belediyesi tarafından kentin belirli bölgelerinde 5 ayrı yere paylaşım noktası kurularak, örnek bir sosyal projeye imza atıldı.
Belediye tarafından Hayır Çarşısı ile bütünleşecek olan veren el ile alan eli buluşturan 5 ayrı paylaşım noktasının hizmete sunulduğu bildirildi. Projenin önemine dikkat çeken Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, sosyal projelerle toplumun tüm kesimlerini kucaklamayı ve gönül birlikteliğini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.
Giyimden beyaz eşyaya, mobilyadan gıdaya ihtiyaç sahibi ailelerin tüm ihtiyaçlarına cevap veren Hayır Çarşısına ek olarak 5 ayrı noktaya paylaşım noktaları kuruldu. ‘Küçük Paylaşımlarla Büyük Mutluluklara’ sloganıyla hayata geçirilen proje doğrultusunda oluşturulan paylaşım noktaları ile ihtiyaç fazlası giysi, ayakkabı ve çocukların hayallerindeki oyuncakların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.
Hayırsever vatandaşların ihtiyaç fazlası eşyalarını paylaştırmayı kolaylaştıran proje doğrultusunda uygulamaya geçirilen paylaşım noktalarının, Mustafa Paşa Mahallesi Muhtarlığı yanı, Ahmet Aytar Meydanı, Kültür Park Mamurat’ül Aziz Salonu önü, Ataşehir ve Cumhuriyet Mahallelerinin muhtarlığı karşısında hizmete sunulduğu kaydedildi.
Vatandaşların kullanmayarak noktalara bıraktıkları tekstil, ayakkabı ve oyuncaklar belirli periyotlarla Elazığ Belediyesi tarafından Hayır Çarşısına ulaştırılacağı daha sonra ayrıştırılan bağışların kullanılabilir olanları, yapılacak tadilat ve düzenlemenin ardından, ihtiyaç sahiplerine verileceği aktarıldı.
Sosyal projelerle toplumun tüm kesimlerini kucaklamayı ve gönül birlikteliğini sağlamayı amaçladıklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ; “İnsanlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak ve onların yaşam kalitelerine değer katmak bizim önceliklerimiz arasındadır. Hayata geçirdiğimiz sosyal projelerimizle toplumun her kesimine ihtiyaçları doğrultusunda destek sağlamaya çalışıyoruz. Paylaşım noktaları birlik, beraberlik ve kardeşliğimize güç katacak. Vatandaşlarımızın ihtiyaç fazlası eşyaları, bir başka kardeşimiz için önemli bir ihtiyaç olabilir. Bugüne kadar hayırsever vatandaşlarımız 153 Beyaz Masa ile irtibat kurarak, Hayır Çarşımıza bağışlarını ulaştırırken, bu dayanışma ruhunu biraz daha güçlendirmek adına paylaşım noktaları oluşturduk. Vatandaşlarımız isterlerse 153 Beyaz Masa ile irtibatlı olarak Hayır Çarşına bağışta bulunabilecekler, isterlerse de bağışlarını paylaşım noktalarına ulaştırabilecekler. Biz bu şehirde geniş kitlelerle gönül bağlarını güçlendirmek için güzel bir adım attık. İnanıyorum ki hemşerilerimiz de destekleriyle bu kardeşlik köprüsünde yerlerini alacaklar. Şehir olarak güçlü birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla daha mutlu yarınlara ulaşacağız”dedi.

ELAZIĞ

23 Ekim 2019 Çarşamba

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