Proje ile köyün sulama alanı 4 kata çıktı

Elazığ'da bir köyde yapılan sulama projesi ile sulanan alan 500'den 2 bin dekara çıktı.

Merkeze bağlı Sarıkamış Köyü'nde, İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, sulanabilir tarım alanlarını artırma ve ürün çeşitliliğini sağlamak adına sulama projesi uygulandı. DAP kaynakları kullanılarak hayata geçirilen Mango Deresi Sulama Suyu Projesi sayesinde daha önce sulanabilen 500 dekar alan, 2 bin dekara çıkarıldı. Sulama projesinden köyde faydalanacak hane sayısının ise 70’e ulaştığı bildirildi.

Sulamaya açılan arazilerde türlü sebze üretiminin yanında, şeker pancarı, kavun, karpuz, buğday, arpa gibi çok sayıda ürün yetiştirilen köyde daha modern sulama sistemine geçilmesi sağlandığı kaydedildi.

Sulama projesi yapılmadan önce tarım arazilerini tam anlamıyla kullanamadıklarını aktaran Köy Muhtarı Cimşit Şen “500 dekarlık alanı da su yetersizliğinden dolayı arpa buğday gibi ürünler ekerek değerlendiriyorduk. Projeyle birlikte ekin çeşitliliğimiz arttı, şeker pancarı, sebze gibi ürünlerle arazimizi değerlendirmeye başladık"dedi.

ELAZIĞ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:12

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