Keban'da kaçak avlanma bilgilendirme toplantısı

Elazığ'ın Keban ilçesinde kaçak avlanma konusunda güvenlik güçlerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi tarafından, Keban ilçesinde jandarma ve emniyet mensuplarına yönelik bilgilendirme ve kaçak avlanmayı önlemek amacıyla birlikte müdahale toplantısı yapıldı.
Güvenlik güçleriyle iş birliğinin önemine değinilen toplantıda, Şube Müdürü Hüseyin Çelik katılımcılara detaylı bilgi verdi.
ELAZIĞ
24 Ekim 2019 Perşembe
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