FÜ'de "3 boyutlu Laparoskopik kurs"

Fırat Üniversitesi (FÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı tarafından “3 Boyutlu Laparoskopik Kurs” düzenlendi.

FÜ Hastanesi Üroloji Ameliyathanesi’nde Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı tarafından düzenlenen kursa Ankara, Malatya, Diyarbakır ve Kahramanmaraş’tan çok sayıda öğretim üyesi ve asistan katıldı.Düzenlenen kursu FÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Fatih Fırdolaş, Prof. Dr. Necip Pirinççi, Dr. Öğretim Üyesi Tunç Ozan ve Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Karakeçi uygulamalı olarak verdi.

3 boyutlu Laparoskopik kursunun üroloji ameliyatlarında kullanılan bir ameliyat tekniği olduğunu anımsatan FÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İrfan Orhan, yaklaşık 4 yıldır Üniversite Hastanesinde bu yöntemin uygulandığını söyledi.

Bu ameliyat tekniğinin ilk olarak Türkiye’de üroloji klinikleri içerisinde kliniklerinde uygulanmaya başlandığını aktaran Prof. Dr. Orhan," Şuan da bölgemizde 3 boyutlu Laparoskopik tekniği olarak sadece üniversite hastanemizde uygulanmaktadır. Bu tekniğin avantajları ameliyat açısından büyük üstünlükler kazandırmakla birlikte, maliyetli bir iş. Bu konuda alt yapı açısından bu sistemin hastanemize kazandırılmasında Rektörümüz Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ’ın çok büyük destekleri oldu. Bu sistemin 4 yıldır rutin olarak kullanılması çevre üniversitelerin ve diğer merkezlerden buraya eğitim için gelme taleplerini ortaya çıkardı. Şuan kursumuza Malatya, Ankara, Kahramanmaraş ve Diyarbakır’dan katılan çok değerli arkadaşlarımız var. Bugün iki tane prostat ve böbrek kanseri olmak üzere ürolojik kanser ameliyatıyla bu teknik katılan kursiyerlerimize 3 boyutlu olarak kurs mahiyetinde verildi” dedi.

ELAZIĞ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:13

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