Elazığ'da 70 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 70 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde meydana gelebilecek kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla bugün çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada bir iş yerinde gümrük kaçağı nargile tütünü satıldığının tespit edilerek operasyon yapıldı. Operasyonda iş yerinde ve farklı bir adreste bulunan depoda 70 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Şüpheli M.Ö.gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

ELAZIĞ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:35

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:40

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.