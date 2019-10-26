Erkan;"Esnafımız işlemlerini cep telefonu üzerinden yapabilecek"

Elazığ'a gelen Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan,"2020 yılından itibaren ESBİS Sistemi Mobil hale gelecek. Esnafımız işlemlerinin önemli bir kısmını cep telefonu üzerinden yapabilecek"dedi.

Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan,Esnaf ve Sanatkarlar Bilgilendirme Toplantısı için Elazığ’da esnaflarla bir araya geldi. Bilgilendirme Toplantısı’na Ticaret İl Müdürü Bilal Öztürk, Elazığ ESOB Başkanı Cemil Erdem, Elazığ ESKKK Başkanı Fikret Çelik, ESKK Elazığ Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Türkoğlu, Harput Başkanı Erdinç Aktaş, Karakoçan Başkanı Ağa Yıldırım, Kovancılar, Palu Başkanı Cihan Yeşilkaya, Esnaf ve Sanatkar Odalarının Başkanları, yönetimleri ile çok sayıda esnaf katıldı.

Konuşmasında esnaflar için yapılan çalışmalara değinen Genel Müdür Necmettin Erkan , kredi faiz oranlarının yüzde 78’lere indirildiğini, kredi limitlerinin 30 bin liradan, kişi başı 200 bin liraya, araç alımlarında 500 bin liraya çıkarıldığını söyledi. Kredi geri ödemelerinde vadelerin uzatıldığını da aktaran Erkan, yeni düzenlemelerin geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından ilan edildiğini hatırlatarak, 100 bin TL'ye kadar olan kredilerde komisyonun kaldırıldığını, 100 bin lirayı geçen kredilerde komisyonun yüzde bire indirildiğini ifade etti.

Esnaf ve sanatkârları sadece finansman olarak desteklemekle yetinmediklerini dile getiren Erkan, projeler hakkında da bilgi verdi.

Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBİS) ile ilgili yeniliklere de değinen Erkan, “2020 yılından itibaren ESBİS Sistemi Mobil hale gelecek. Esnafımız işlemlerinin önemli bir kısmını cep telefonu üzerinden yapabilecek. Esnaf ve SanatkarOdaları da pek çok işlemi sistem üzerinden yapacak. ESBİS’in Coğrafi Bilgi Sistemine entegre edilmesiyle tüketiciler yakınlarındaki esnafı görebilecek. Esnafın daha fazla müşteriye ulaşması sağlanacak.” dedi.

Erkan, ayrıca esnafın zincir marketler karşısında rekabette zorlandığını, bunun için Tedarik ve Dağıtım Kooperatifleri üzerinde çalıştıkları kaydetti.

“Zincir marketler kendi markalarını üretip maliyetleri düşürüyor. Esnaftan daha ucuz ürün satabiliyor. Tedarik Kooperatifi ile esnafımızın maliyetini de azaltmak amacındayız” diyen Erkan, esnaf ve sanatkârların eticaret sistemine dâhil olmaları için de PTT ile imzalanan protokol çerçevesinde esnaf eğitimi çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından Erkan, Elazığ esnafının sorunlarını ve taleplerini dinledi.

ELAZIĞ 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:14

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