Köpeğe çarpmamak isterken takla attı: 1 yaralı

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Elazığ’da önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil şarampole uçarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, ElazığBingöl Karayolu Bulgurcuk köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan 44 BK 976 plakalı otomobilin sürücüsü O.D. önüne çıkan köpeğe çarpmamak için aniden manevra yaptı. Manevra sonucu yoldan çıkan otomobil şarampole uçarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Karakoçan İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yaralı, ambulansa hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ELAZIĞ 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:14

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