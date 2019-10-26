Maden ilçesinin taşınması "Halk oylaması" ile yapılabilir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Maden ilçesinin taşınması "Halk oylaması" ile yapılabilir

İHA

Elazığ'ın Maden ilçesinin taşınması için düzenlenen istişare toplantısında, yerin halk oylaması ile belirlenmesi gündeme geldi.

Maden ilçesinin taşınması "Halk oylaması" ile yapılabilir

Elazığ'ın Maden ilçesinin taşınması için düzenlenen istişare toplantısında, yerin halk oylaması ile belirlenmesi gündeme geldi.
Geçtiğimiz Nisan ayında Elazığ'ın Maden ilçesinde heyelan riski bulunan alanda 278’i konut, 232’si iş yeri olmak üzere toplam 510 binanın tahliye edilmesi kararının ardından başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ilçenin taşınmasıyla ilgili bir odanın konferans salonunda istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinçci,İlçe Belediye Başkanı Orhan Yavuz, Maden, Alacakaya, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze,Sivrice Stratejik Araştırma Derneği (MASSAD) Başkanı Feti Ahmet Gel, ilçeye bağlı köylerin muhtarları ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.Toplantıda Maden ilçesinin nereye taşınacağı hakkında karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.İlçenin taşınacağı yerin ilerleyen günlerde referandum yapılarak Maden halkına sorularak karar verilmesi de toplantıda gündeme gelirken, kesin karanın ilerleyen süreçte verileceği aktarıldı.
Devletin vatandaşın her türlü mağduriyetini gidereceğini belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, “Bir takım çalışmalar başlatacağız. Bu çalışmaların ne aşamada olduğunu sizler ile paylaşmak için geldim. İşin başından beri söylüyoruz. Biz çalışmaları yapıyoruz ama nihai kararı verecek olan Madenlilerdir. Madenlinin gönlünden geçenin aksine hiçbir şey yapmayacağız” dedi.
1 Mayıs 2019 da ortak bir karar alındığını belirten MASSAD Başkanı Feti Ahmet Gel, “Maden ilçemizin tamamen taşınması konusunda hepimiz hem fikiriz. 2018 rakamlarına bakılırsa Madenin 16 bin 608 nüfusu var. Bu nüfusun 5 bin 373 Maden merkezde yaşıyor. 11 bin 235 kişi ise Madenin 38 köyünü kapsayan bölgede yaşıyor. 16 bin 608 nüfus Maden için bir bütündür. Bizim talebimiz Madenin tamamen taşınmasıdır“ diye konuştu.

ELAZIĞ

26 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:14
  • GÜNEŞ 06:36
  • ÖĞLE 12:12
  • İKİNDİ 15:10
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 18:56
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da küçükler ve yıldızlar satranç turnuvası
YEREL HABERLER Elazığ'da küçükler ve yıldızlar satranç turnuvası
TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 0 - Kozanspor: 2
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 0 - Kozanspor: 2
Öğrencilerden Mehmetçiğe asker selamı
YEREL HABERLER Öğrencilerden Mehmetçiğe asker selamı
Yeğenini kürekle öldürdü Elazığ'da arazi anlaşmazsızlığı yüzünden çıkan tartışmada amca, yeğenini kürekle vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Yeğenini kürekle öldürdü Elazığ'da arazi ...
Köpeğe çarpmamak isterken takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Köpeğe çarpmamak isterken takla attı: 1 yaralı
Erkan;"Esnafımız işlemlerini cep telefonu üzerinden yapabilecek"
YEREL HABERLER Erkan;"Esnafımız işlemlerini cep telefonu üzerinden ...
Elazığ'da silahlı saldırı: 1 yaralı Yolda yürürken vuruldu, şüpheli kaçtı
YEREL HABERLER Elazığ'da silahlı saldırı: 1 yaralı Yolda yürürken ...
Elazığ’da "Kitap Fuarı" yoğun katılımla açıldı Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullar: "8 günde 100 binden fazla ziyaretçi bekliyoruz"
YEREL HABERLER Elazığ’da "Kitap Fuarı" yoğun katılımla ...
Elazığ'da 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçti
YEREL HABERLER Elazığ'da 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçti
Elazığ'da 70 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da 70 kilogram kaçak nargile tütünü ele ...
Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele
YEREL HABERLER Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele
FÜ'de "3 boyutlu Laparoskopik kurs"
YEREL HABERLER FÜ'de "3 boyutlu Laparoskopik kurs"
Medeniyletler beşiği Elazığ'a özel tur otobüsü
YEREL HABERLER Medeniyletler beşiği Elazığ'a özel tur otobüsü
TOKİ'den kurayla ev sahibi oldular
YEREL HABERLER TOKİ'den kurayla ev sahibi oldular
Elazığ'da 806 aile, kura ile konut sahibi olmanın sevincini yaşadı
YEREL HABERLER Elazığ'da 806 aile, kura ile konut sahibi olmanın ...
Aileler, kışlık erzaklarını hazırladı Şehir dışında yaşayıp memleketleri Elazığ'a gelen bazı aileler, kışın tüketmek için kurutmalık, turşu, reçel ve saç ekmeği gibi çeşitli erzaklarını kendi imkanlarıyla hazırladı
YEREL HABERLER Aileler, kışlık erzaklarını hazırladı Şehir dışında ...
Elazığ'da hırsızlık operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Elazığ'da hırsızlık operasyonu: 3 tutuklama
Elazığ'da 5 ayrı hırsızlığa karışan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da 5 ayrı hırsızlığa karışan 3 şüpheli ...
Elazığ'da Bizans dönemine ait "Karakol" bulundu
YEREL HABERLER Elazığ'da Bizans dönemine ait "Karakol" bulundu
Elazığ'da 5 ayrı hırsızlığa karışan 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da 5 ayrı hırsızlığa karışan 3 şüpheli ...
Keban'da kaçak avlanma bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Keban'da kaçak avlanma bilgilendirme toplantısı
Elazığspor, Tekirdağ’a önemli eksiklerle gitti
YEREL HABERLER Elazığspor, Tekirdağ’a önemli eksiklerle gitti
Milli Eğitim Şube Müdürü Doğan, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Milli Eğitim Şube Müdürü Doğan, kalp krizi sonucu ...
Elazığ’da 12 il müftüsü bir araya geldi
YEREL HABERLER Elazığ’da 12 il müftüsü bir araya geldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X