Elazığspor’da Sefer Yılmaz'la yollar ayrıldı

Elazığspor’da üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından Teknik Direktör Sefer Yılmaz’la yollar ayrıldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden B. Elazığspor’da, üst üste alınan 4 mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Sefer Yılmaz istifa etti. Yılmaz, istifası ile ilgili yaptığı açıklamada kulübün menfaatleri doğrultusunda yolları ayırma kararı aldıklarını, bu saatten sonra yapılacak tek şeyin camianın birleşmesi olduğuna dikkat çekerek tüm Elazığ’a teşekkür etti.

Geçtiğimiz sezon son 4 haftada Serhat Gülpınar’ın istifa etmesinin ardından göreve gelen ve bordobeyazlı takımın başında bu sezonda dahil olmak üzere toplam 14 maça çıkan Teknik Direktör Sefer Yılmaz görevi bırakması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk ile karşılık görüşerek anlaşan ve yardımcıları da dahil olmak üzere 150 bin TL’lik alacağının yarısından feragat eden tecrübeli teknik adam Sefer Yılmaz Elazığspor için ellerinden gelenin fazlasını yaptığını ancak başarılı olamadıklarını belirterek bundan sonraki süreçte camiaya destek verilmesi gerektiğini söyledi.



“Yolları ayırma kararı aldık”

Ayrılığa ilişkin olarak açıklamada bulunan Teknik Direktör Sefer Yılmaz, “Kamuoyunda baskı varmış. Kulübün başkanı ile görüştük. Kulübün menfaatleri doğrultusunda yolları ayırma kararı aldık. Elimizden geleni yaptık. Hep olumlu düşündük. Bu durumda olmayı kimse istemez. İnşallah Elazığspor en kısa zamanda toparlayacaktır. Herkes elinden geleni yapıyor. Başkan da sonuçta kapanmakta olan kulübü aldı elinden geleni yapıyor. Biz de transfer tahtasının kapalı olduğunu bile bile geldik. Elimizden geldiğince Elazığlı gençlere yer verdik. Bu saatten sonra artık transferin açılamama ihtimali var. Genç oyuncuları yetiştirmeye çalıştık. İnşallah bu genç oyuncular ile Elazığspor hak ettiği yere gelir. Herkesin bir olması lazım. Bu zor zamanda ne yönetimi ne futbolcuları eleştirmeye gerek yok. Şu anda herkesin başkana, yönetime, gelecek hocaya ve futbolculara destek olması lazım. Şu anda transfer yapma ihtimali yok. Daha iyi bir yönetim gelme ihtimali yok. Başkanımız Ankara’ya evine gitmiyor. Başkanın da hem evinden hem işinden fedakarlığı var. Elazığspor için çırpınıyor. Bizler de en az 23 gün eve gitmedik. Bu saatten sonra yapılacak tek şey camianın birleşmesidir” ifadelerini kullandı.

Sefer Yılmaz’ın görevi bırakmasının ardından hoca arayışlarına başlayan yönetimin listesinde, Mustafa Özer, Ümit Özat, Serhat Gülpınar, Orhan Kaynak gibi isimlerin bulunduğu öğrenildi.

ELAZIĞ 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:15

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