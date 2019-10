Palu-Der'in 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Palu Kültür ve Dayanışma Derneği (PaluDer) Olağan Genel Kurulu yapıldı.

PaluDer'in 7. Olağan Genel Kurulu yapılırken, mevcut Başkan Fadıl Ülgen güven tazeledi, başkan yardımcılıklarına, Prof. Dr. Necip Pirinçci, Erhan Bahçeci, Rıza Aslaner, Hayrettin Karakaya, muhasipliğe, Ömer Faruk Demirbağ, Genel Sekreterliğe ise Murat Fidan seçildi.

Derneklerinin 2004 yılında kurulduğunu anımsatan Başkan Fadıl Ülgen, “Kadim şehir Palu’muzun tarihi, sosyal, kültürel, ekonomi ve diğer alanlarda kalkınması ile tanıtılması noktasında faaliyetleri süzmeye çalışan bir güzide dernektir. Kurulduğu günden bu yana ilçemizin her türlü sıkıntı ve sorunlarına inmiş, bunların çözümü için üstün gayretler sarf etmiş ve göstermiştir. Derneğimizin yönetim anlayışında proje üretebilen, kaynak oluşturabilen , kararlar alabilen, sorunları doğmadan çözen, akılcı, rasyonel çalışan ahlaklı, dürüst bir ilke ile hareket eden, ilimizin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biridir. Yaptığımız her çalışmanın merkezine insanı alarak iyiyi, güzeli, hoşgörüyü benimseyerek yolumuza devam ettik ve devam edeceğiz inşallah"dedi.

Konuşmasını sürdüren Ülgen, “Yaşadığımız bu topraklara inanç ve kültür her zaman ön plana çıkmış ve yetişen nesiller geçmişten örnek alarak geleceğe güvenle, sevgiyle bakabilme gayreti içerisinde olmuştur. Böylesi kadim bir topraklarda yetişmekten hepimiz onur ve gurur duymaktayız. Bilinmelidir ki hepimiz üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirme sorumluluğunu taşımalıyız. Bizlerde yönetim kurulu üyelerimizle birlikte görevi devraldığımız 2016 yalından itibaren dernek çalışmalarımızı daha aktif hale getirerek üyelerimizin ve ilçelerimizin hizmetinde olduk. İlçemizde birçok projeye imza atarak hizmetlerin öncüsü olmaya devam ettik ve devam edeceğiz”ifadelerini kullandı.

