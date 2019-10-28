Elazığ'da su kesintisi uyarısı

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Elazığ Belediyesi, Çarşamba günü arıza giderilmesi için su kesintisi yapılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada,"Şehrimizin içme suyunu karşılayan P1 P2 pompa istasyonları arasındaki ana taşıyıcı 1000 mm çelik boru terfi hattında su sızıntısı olarak başlayan arıza ciddi su kaçağına dönüşmüştür. Su kayıplarının ve olası daha önemli sorunların önüne geçebilmek adına 30 Ekim Çarşamba günü arızayı gidermeye yönelik yürütülecek çalışmalar nedeniyle 08.0024.00 saatleri arasında Abdullahpaşa, Ataşehir, Cumhuriyet, Çaydaçıra ve Hilalkent Mahalleleri haricinde kalan şehrin diğer kesimlerinde su kesintisi yaşanacaktır"denildi.

Vatandaşların su kesintisi nedeniyle gerekli tedbirleri almaları istenilen açıklamada, ekiplerin titizlikle ve ivedilikle gerçekleştireceği çalışmaların tamamlanmasının ardından su verilmeye başlanacağı aktarıldı.

ELAZIĞ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:16

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