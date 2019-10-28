Meteorolojiden 3 il için yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da gök gürültülü yağış beklendiğini bildirdi.

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir" denildi.

Tunceli ve Bingöl'de ise havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğini aktaran merkez, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini, rüzgarların ise değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklendiği bilgisini paylaştı.

ELAZIĞ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:36

YATSI 18:53

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