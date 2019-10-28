Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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ELAZIĞ'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, ElazığBaskil yolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Nihat Kürşat (64) yönetimindeki 23 ES 970 plakalı otomobil, aynı yöndeki S.A.'nın kullandığı 44 FJ 606 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Nihat Kürşat, yaşamını yitirirken, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Nihat Kürşat'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ELAZIĞ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:36

YATSI 18:53

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