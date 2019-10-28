Mangaldan zehirlenen öğretmen öldü

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ELAZIĞ'da Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli müzik öğretmeni Akın Demirol (50), mangaldan çıkan zehirli gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece merkeze bağlı Dilek köyünde meydana geldi. Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli müzik öğretmeni Akın Demirol, iddiaya göre, yalnız gittiği bağ evininin bahçesinde mangal yaktı. İlerleyen saatlerde havanın soğumasıyla Demirol, mangalı evin içerisine aldı. Bir süre kendisinden haber alamayan Elazığ merkezde yaşayan ailesi, bağ evine geldiğinde Demirol'u yerde hareketsiz yatarken gördü. Ailenin ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Demirol'un öldüğü belirlendi.

Demirol´un cansız bedeni otopsi için ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



ELAZIĞ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:16

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