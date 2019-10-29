Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

ERZİNCAN Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Topal Kızılay Anaokulu'nun minik öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na hazırladıkları komando marşı videosu ile destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de terör odaklarına yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye´nin diğer illerinde olduğu gibi Erzincan'da da her yaştan vatandaştan destek geliyor. Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Topal Kızılay Anaokulu'nda öğrenim gören ve yaşları 2 ila 4 arasında değişen öğrenciler komando marşını okuyarak Mehmetçiğe destek verdiler. Hazırlanan klipte öğretmenleri eşliğinde marşı tekrarlayan miniklerin videosu sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.



ELAZIĞ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:17

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