Cumhuriyetin 96. Yılı Elazığ’da coşkuyla kutlandı

Ölen babasının telefonuna her gün mesaj attı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıldönümü Elazığ’da coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Elazığ Valiliğinde başlayan programda Vali Çetin Oktay Kaldırım, protokol üyeleri ve vatandaşların bayramların kutladı. Ardından Yakup Kılıç Spor Salonunda tören düzenlendi. Vali Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları , 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş vatandaşları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.Öğrencilerin şiir okumasının ardından Elazığ Belediyesi Mehteran Takımı ve oratoryo ekibi gösterilerini sergiledi. Tören, Cumhuriyet koşusunda dereceye giren öğrencilere Vali Kaldırım ve diğer protokol üyeleri tarafından madalya ile hediyelerinin verilmesi ile sona erdi.

Herkesin gurur ve övünç günü olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Türk tarihinin en önemli günlerinden bir tanesi. Bağımsızlığımızın ve Cumhuriyetimizin ilanı olan 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı’nı tebrik ediyorum. Her milletin tarihinde kahramanlık hikayeler ve destanları vardır. Ama yeryüzünde hiçbir millette, Türk milleti kadar kahramanlık, şanlı bir mazi ve miras nasip olmamıştır. Savaş meydanlarında hem kahramanlık destanlar yazmış hem zaferden zafere koşmuş çok yüce ve aziz bir milletin evlatlarıyız. Dolayısıyla böyle bir milletin ferdi, üyesi ve mensubu olmaktan ne kadar gurur duysak azdır. Anadolu, 1071 tarihinde bize yurt olduğundan beri bu coğrafyaya her zaman şanlı mücadelelere, sıkıntılara göğüs germiştir. Bu sahnede Türk milleti her zaman varlığını sürdürmüş ve özellikle Anadolu’yu kendine ebedi yurt olarak bırakmayı bilmiştir” dedi.

Törene Vali Kaldırım,Başkan Şerifoğulları'nın yanı sıra CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Erbaş, diğer protokol üyeleri, öğrenciler, emniyet ve askeri personelin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

ELAZIĞ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:35

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.