Elazığspor'da Levent Eriş dönemi

B. Elazığspor, Teknik Direktör Levent Eriş ile anlaşmaya vardı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi B. Elazığspor, teknik direktörlük için Levent Eriş ile anlaşma sağladı. Son olarak TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u çalıştıran tecrübeli çalıştırıcı, başkan Selçuk Öztürk ile Ankara'da bir araya geldi ve sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.



Levent Eriş kimdir?

17 Eylül 1962 İzmir doğumlu olan tecrübeli çalıştırıcı, İzmirspor ile adım attığı teknik direktörlük kariyerinde; Manisaspor, Kayseri Erciyesspor, Mersin İdman Yurdu, Altay, Diyarbakırspor, Samsunspor, Adana Demirspor, Giresunspor, Boluspor, Adanaspor, Bucaspor, Manisa FK, Gümüşhanespor, Fethiyespor ve son olarak yine Adanaspor takımlarını çalıştırdı. Bu sezon turuncu beyazlı ekibin başında 8 maça çıkan Eriş, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik bir seri yakaladı. Son olarak Ümraniyespor’la oynanan ve 21’lik yenilgiyle sonuçlanan maçın ardından Levent Eriş, Adanaspor’dan istifa etti.

ELAZIĞ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:17

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