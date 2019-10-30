Elazığ'da 22 bin 100 dekar tarım arazisi sulandı

Elazığ’da bu yıl 22 bin 100 dekar tarım arazisinin sulandığını belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın,22 bin 100 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 12 milyon 155 bin TL'lik katkı sağlandığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yatırımlarla modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına, tarımda su tasarrufunun sağlanması ve çiftçinin kazançlarını doğrudan, dolaylı yollarla artırarak ülke ekonomisine katkı sunduğu aktarıldı.Ülke genelinde suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmaması nedeniyle sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerinin tercih edildiği kaydedildi.

Öteyandan kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıplarının minimum seviyeye indirildiği, tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltildiği belirtilirken, bu sayede yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlandığı ifade eddildi.

Kurum olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını dile getiren DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın;"Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor"dedi.

Elazığ’da 15 Mayıs 2019 tarihinde başlayan sulama sezonun 1 Ekim 2019 tarihinde tamamlandığını anımsatan Genel Müdür Aydın;"2019 yılı sulama sezonunda Elazığ ilimiz ve ilçelerimizde toplam 22 bin 100 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Elazığ il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 22 bin 100 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 12 milyon 155 bin TL katkı sağlandı. DSİ, ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz"ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:18

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