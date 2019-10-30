Köy çocukları ilk kez zeka oyunlarıyla buluştu Elazığ'da 30 mezradan 110 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü köy okulunda açılan "Tasarım ve Etkinlik" odaları ile çocuklar ilk defa zeki geliştirici oyunlarla buluştu

Elazığ’da 30 mezradan öğrencilerin geldiği köy okulunda "Tasarım ve Etkinlik" odaları ile çocuklar il defa görmedikleri zeka geliştirici oyunlarla oynama fırsatı buldu.

Milli Eğitim ve Goncalar Solmasın Deneği tarafından Elazığ’ın Baskil İlçesine Bağlı Karaali köyünde bulunan Mustafa Balbay İlkokulu ve Ortaokulunda geçtiğimiz hafta açılan "Etkinlik ve Tasarım" odası öğrencilerin yüzünü güldürdü. Merkeze 45 kilometre uzaklıktaki, 30 mezradan taşıma sistemiyle gelen 110 öğrenci açılan oda da çeşitli oyuncak ve tasarım malzemeleriyle ilk defa tanıştı. Zeka geliştirici oyunların de yer aldığı odada, öğrenciler öğrenerek yeni fikirler ortaya çıkarmaya başladı.



“Çocuklar oyun ile mutlu olur”

"Çocuklar mutlu olursa dünya mutlu olur, çocuklar gülerse dünya güler" sloganıyla yola çıktıklarını aktaran Goncalar Solmasın Derneği Başkanı Hacı Ormanoğlu, “Yeni projelerimizden bir tanesi tasarım ve etkinlik odalarıdır. 29 mezradan çocuklar geliyor. Köy yerlerinden çocuklar koşarak geliyor. Yarın burada havalar soğuduğunda çocuklar dışarı çıkamayacaklar. Çocuklarımız dışarı çıkmayınca burada zaman geçirecekler. Çocuklar küçük yaşta üretim becerisini vermek lazım. El becerisi, tasarım gibi becerilerini geliştirmek için bu projeyi düşündük. Bulunduğumuz yer atıl durumda bir yerken şimdi ne kadar güzel bir oda oldu. Buraya bütün okul öğrencileri planlanacak bir programla aşama aşama gelecekler. Burada tasarımlar yaparak bir şeyler üretip güzel vakit geçirecekler. Çocuklar oyun ile mutlu olur. Klasik eğitimden kurtulmamız lazım. Bakanlıkta bunu önemsiyor. Bakanlıkta Beceri ve Tasarım Odaların açılması için bütün okullara yazı göndermiştir” dedi.



"30 mezradan öğrencimiz geliyor"

Okulun taşımalı sistemde eğitim ve öğretim verdiğini dile getiren Okul Müdürü Mustafa Baş, “Okulumuza 30 mezradan öğrenci gelmektedir. Kırsal alanda öğrencilerimize eğitim ve öğretim veriyoruz. Okulumuzun taşımalı olmasından dolayı çocuklarımız akıl oyunları ve oyuncaklara ulaşmada zorluk yaşıyorlar. Böyle bir odanın çocuklarımıza kazandırılmış olması hem çocuklarımıza eğlenmesi eğitim ve öğretim adına da katkı sağlaması büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.

İlk defa bu tip oyuncuları gördüğünü belirten öğrencilerden Mehmet Turan, çok eğlenceli vakit geçirdiğini aktardı.

Her zaman böyle farklı oyuncaklar istediklerini dile getiren öğrencilerden Büşra Esen Demir ise, tasarım ve etkinlik odasının çok güzel ve eğlenceli olduğunu kaydetti.

ELAZIĞ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:18

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