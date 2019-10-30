Birevim, Elazığ kadın basketbol takımına sponsor oldu

Tasarrufa dayalı finansman sektörünün önemli firmalarından Birevim, Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol takımının isim ve forma sponsoru oldu.



Tasarrufa dayalı finansman sektörünün önemli firmalarından Birevim, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol takımının isim ve forma sponsoru oldu. Sponsorluk imza töreni ve tanıtım gecesi Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Birevim İcra Kurulu Üyesi Mahir Orak, Birevim Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı ve Bir Gelecek Genel Müdürü Mustafa Alpay, Birevim İl Özel idare Kadın Basketbol Takımı oyuncuları ve il protokolünün katılımıyla Elazığ Hilton Oteli’nde gerçekleştirildi.



Spora ve sporcuya her zaman destek vereceklerini söyleyen Birevim İcra Kurulu Üyesi Mahir Orak, "Birevim de tıpkı kadın basketbol takımı gibi bir başarı hikayesi. Şimdi güçlerimizi birleştirerek takımızı daha yukarı seviyelere taşıyacağız. Birevim ailesi olarak bu güzel birlikteliğin Elazığ'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Birevim Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı ve Bir Gelecek Genel Müdürü Mustafa Alpay ise Elazığ’da spor faaliyetlerini desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek, "81 il de sporu, eğitimi, kültürü ve sanatı gençlerimizle buluşturarak onlara güzel bir gelecek hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Doğunun tek süper lig ekibi olan takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Birevim Yönetim Kurulu Başkanımız Murat Çiftçi’ye bizlere verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ederim. Valimiz ilimiz için büyük bir şans. Kendisi ile bu projelere imza atmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.



Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise Birevim’in Elazığ’a çok ciddi katkılar sunduğunu belirterek, "Takımımıza sponsor olmaları yönündeki ricamızı kırmayarak destek olan Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi’ ye teşekkür ederim. Birevim Elazığ’da her zaman elini taşın altına koyuyor. Bunu diğer kuruluşlarımızdan da bekliyoruz. Bir Gelecek projesi ile Elazığ’ın tüm ilçelerinde gençlerimize hizmet götürüyorlar. Bir Gelecek Genel Müdürü Mustafa Alpay beye de değerli çalışmaları için ayrıca teşekkür ederim. Hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah hep birlikte pek çok başarılı işe imza atacağız" dedi.



Tanıtım gecesi, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım tarafından üzerinde basketbolcuların imzasını taşıyan formaları Mahir Orak ve Mustafa Alpay’a takdim etmesinin ardından son buldu. Öte yandan, periler oynadıkları 3 maçında 3’ünü de aldılar. Periler ligin başlangıcından beri yüksek bir performans gösteriyor ve ligin lideri olma yolunda hızla ilerliyor.

ELAZIĞ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:34

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.