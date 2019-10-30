Tarihi köprüde heyelan sonrası çökme

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ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde, Selçuklu Dönemi'nde inşa edilen tarihi köprü, Cami Kebir Mahallesi'nde yağışın ardından meydana gelen heyelanda çöktü.

Maden'de, gece saatlerinde etkili olan yağmur sonrası Cami Kebir Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Dicle Nehri üzerine, Selçuklu Dönemi'nde inşa edilen tarihi köprü, heyelanda çöktü. Kullanıma 35 yıl önce kapatılan, ilçe merkezi ile Cami Kebir Mahallesi arasındaki köprüde, AFAD ekiplerince inceleme yapıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan Maden'de, heyelan riski nedeniyle nisan ayında, 278 konut ve 232 iş yeri için tahliye kararı verilmişti.



ELAZIĞ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:18

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