Tutaş, Sportif Direktör oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tutaş, Sportif Direktör oldu

İHA

Elazığ Belediyespor FK'da, Sportif Direktörlük görevine Alaattin Tutaş getirildi.

Tutaş, Sportif Direktör oldu

Elazığ Belediyespor FK’da, Sportif Direktörlük görevine Alaattin Tutaş getirildi.
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Elazığ Belediyespor’da, Sportif Direktörlük görevine takımın eski teknik direktörü Alaattin Tutaş getirildi. Uzun süre yürüttüğü Teknik Direktörlük görevinden bu sezonun 6. haftasında oynanan Turgutluspor maçı sonrası istifa ederek ayrılan Tutaş, yaklaşık 1 aylık aranın ardından bu kez sportif direktör olarak Elazığ Belediyespor’a döndü.
Kırmızı Lacivertliler geride kalan 10 hafta sonunda 1 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlikle 7 puanla 16. sırada kendine yer buldu.

ELAZIĞ

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:18
  • GÜNEŞ 06:40
  • ÖĞLE 12:12
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:34
  • YATSI 18:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi köprüde heyelan sonrası çökme
YEREL HABERLER Tarihi köprüde heyelan sonrası çökme
Heyelan riski bulunan ilçedeki tarihi köprü çöktü
YEREL HABERLER Heyelan riski bulunan ilçedeki tarihi köprü çöktü
Birevim, Elazığ kadın basketbol takımına sponsor oldu
YEREL HABERLER Birevim, Elazığ kadın basketbol takımına sponsor oldu
Köy çocukları ilk kez zeka oyunlarıyla buluştu Elazığ'da 30 mezradan 110 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü köy okulunda açılan "Tasarım ve Etkinlik" odaları ile çocuklar ilk defa zeki geliştirici oyunlarla buluştu
YEREL HABERLER Köy çocukları ilk kez zeka oyunlarıyla ...
Elazığ'da 22 bin 100 dekar tarım arazisi sulandı
YEREL HABERLER Elazığ'da 22 bin 100 dekar tarım arazisi sulandı
Elazığspor'da Levent Eriş dönemi
YEREL HABERLER Elazığspor'da Levent Eriş dönemi
Elazığ’da fener alayı yürüyüşü
YEREL HABERLER Elazığ’da fener alayı yürüyüşü
Elazığ'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Elazığ'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Cumhuriyetin 96. Yılı Elazığ’da coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Cumhuriyetin 96. Yılı Elazığ’da coşkuyla kutlandı
Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor
YEREL HABERLER Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor
Elazığ’da 200 öğrenciden ’29 Ekim’ koreografisi
YEREL HABERLER Elazığ’da 200 öğrenciden ’29 Ekim’ koreografisi
Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek
YEREL HABERLER Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek
Mangaldan zehirlenen öğretmen öldü
YEREL HABERLER Mangaldan zehirlenen öğretmen öldü
Karbonmonoksit gazından zehirlenen öğretmen hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karbonmonoksit gazından zehirlenen öğretmen hayatını ...
Elazığ’dan 2 sporcu Bocce Milli Takımına girdi
YEREL HABERLER Elazığ’dan 2 sporcu Bocce Milli Takımına girdi
Elazığ'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
YEREL HABERLER Elazığ'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Meteorolojiden 3 il için yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden 3 il için yağış uyarısı
Milletvekili Ağar: “HDP, CHP’yi ittifak üzerinden tehdit ediyor”
YEREL HABERLER Milletvekili Ağar: “HDP, CHP’yi ittifak üzerinden ...
Elazığ'da su kesintisi uyarısı
YEREL HABERLER Elazığ'da su kesintisi uyarısı
Palu-Der'in 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Palu-Der'in 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı
42 sene Türk ve ABD ordusuna hizmet etti, şimdi öğrencilerin emrinde 29 yıl Türk, 13 yıl da ABD ordusuna hizmet veren F-4 savaş uçağı, Fırat Üniversitesi Sivil Havcılık Yüksekokulu önüne kurularak öğrencilere hizmet vermeye başladı 42 sene görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan F-4 Phantom savaş uçağı, şimdi öğrencilerin hizmetinde
YEREL HABERLER 42 sene Türk ve ABD ordusuna hizmet etti, şimdi ...
Elazığ'da satranç turnuvası ödül töreni
YEREL HABERLER Elazığ'da satranç turnuvası ödül töreni

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X