Elazığ’da Türkiye Öğretmenler Kupası ödül töreni

Türkiye Öğretmenler Kupası kapsamında Elazığ’da 4 ayrı branşta maça çıkan ve birinci olan öğretmenlerden oluşan takımlara ödülleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yakup Kılıç spor salonunda Türkiye Öğretmenler Kupası müsabakaları düzenlendi. 23 Ekim’de başlayan turnuva da Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, ve Futsal dallarında öğretmenler maçlara çıktı. Maçlar bugün oynanan son voleybol maçı ile sona erdi. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ve şube müdürleri ile idarecilerin katılımıyla madalya töreni düzenlendi.Dereceye giren okullar ile karma takımlara madalyaları verildi.

Katılım sağlayan tüm öğretmenleri kutlayan İl Müdürü Feyzi Gürtürk, “81 ilde bakanlığımızın belirlediği Futsal, Voleybol, Basketbol ve Masa Tenisi olmak üzere 4 branşta Türkiye Öğretmenler Kupasına Elazığ’dan da katıldık. Bugün de burada il elemeleri yapıldı bölge elemeleri de yapıldıktan sonra Türkiye’de 24 Kasım’da Ankara’da sonuçlar açıklanacak ve burada birinci olan iller, Bakanımız Ziya Selçuk tarafından ödüllendirilecek. Turnuvaya katılan bütün okullarımıza ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Öğretmenlerden oluşan il birincisi takımların Malatya'da bölge finallerinde Elazığ'ı temsil edeceği de aktarıldı.

ELAZIĞ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:18

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