Elazığ'da uyuşturucu alışverişine polis baskını: 5 gözaltı

Elazığ'da polis, uyuşturucu alış verişi yapan şüphelilere şok baskın yaptı, 5 şahsı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent genelinde çalışma yaptı. Polisin çalışmasında uyuşturucu alış verişi yapan 5 şahıs belirlenerek, suç üstü baskın yaptı. Baskında 5 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerden 53 paket içerisinde satışa hazır 128 gram esrar ile uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Şüphelilerden M.A. ile E.Y'nin uyuşturucu madde sattığı, diğer 3 şüphelinin ise uyuşturucu madde kullandığı öğrenildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ELAZIĞ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:19

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