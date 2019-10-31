Elazığ'da kitap fuarına yoğun ilgi devam ediyor Kitap fuarında kırsaldaki öğrencilere ulaştırılmak üzere şuana kadar 2 bin 500 kitap toplandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Elazığ'da kitap fuarına yoğun ilgi devam ediyor Kitap fuarında kırsaldaki öğrencilere ulaştırılmak ...

İHA

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarı yoğun ilgi görmeye devam ederken, kırsaldaki öğrencilere ulaştırılmak üzere ise 2 bin 500 kitap toplandığı belirtildi.

Elazığ'da kitap fuarına yoğun ilgi devam ediyor Kitap fuarında kırsaldaki öğrencilere ulaştırılmak üzere şuana kadar 2 bin 500 kitap toplandı

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarı yoğun ilgi görmeye devam ederken, kırsaldaki öğrencilere ulaştırılmak üzere ise 2 bin 500 kitap toplandığı belirtildi.
Geçtiğimiz Cuma günü valilik önünde 2 bin 400 metrekarelik kapalı alanda açılan Elazığ Belediyesi 3. Kitap Fuarı, kitapseverlerden yoğun ilgi görüyor. 70'i ulusal birçok yayınevinin katıldığı fuarda ziyaretçiler, hem aradıkları kitabı bulma şansını yakalıyor hem de yazarlara kitaplarını imzalatıyor. İlk 6 gündü büyük yoğunluk yaşayan fuar, kitapseverler, panel ve söyleşilere de katılma imkanı buluyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 50 bin öğrencinin de ziyaret etmesi hedeflenen fuarın 3 Kasım'a kadar kapılarının açık olacağı aktarıldı.Öteyandan, fuara ulaşma fırsatı bulamayan kırsaldaki öğrenciler için oluşturulan kitap havuzunda ise 2 bin 500 kitap toplandı.
Kitap fuarına gelen öğrencilerden Talha Cuma, “Burası çok güzel. Herkes gelmeli, kitap okumalıdır. Kitap okuma hevesi olmayanlarda gelip güzel alışkanlıklar edinsinler”dedi.
Öğrencilerden Muhammet Mustafa Gözen ise, öğretmenleriyle birlikte fuara gelip kitaplardan faydalandıklarını aktardı.
Fuarın yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Goncalar Solmasın Derneği Başkanı Eğitimci Yazar Hacı Ormanoğlu, “Bizi de mutlu ediyor. Katılım çok güzel. İnsanlarımız çocukları ile birlikte gelip fuarı gezmeleri çok güzel. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene çok farklı geçti. Burada kitapların içerisinde kitap kokuların içerisinde çalışmalar devam ediyor. Aynı zamanda standımız ve 3 tene yayınlanmış kitaplarımız bulunmaktadır. Kitap alana bir tanede topaç hediye ediyorum. Şimdiki çocuklarımız topacın ne olduğunu bilmiyor. Nasıl çevirdiğini göstererek onlara geleneklerimizi anlatıyoruz. Fuar girişinde kitap havuzu oluşturduk. Şu ana kadar 2 bin 500 kitap toplandı. Bu kitaplar Goncalar Solmasın Derneği aracılığıyla kırsaldaki çocuklarımıza götüreceğiz ” ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ

31 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:19
  • GÜNEŞ 06:41
  • ÖĞLE 12:12
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:33
  • YATSI 18:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da uyuşturucu alışverişine polis baskını: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu alışverişine polis baskını: 5 ...
Kızılay Genel Başkan Vekili Yorulmaz: "Türk Kızılay'ı 151 yıldır iyilik götürüyor"
YEREL HABERLER Kızılay Genel Başkan Vekili Yorulmaz: "Türk Kızılay'ı ...
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
Elazığ'da üniversite öğrencileri şehitler için mevlit okuttu
YEREL HABERLER Elazığ'da üniversite öğrencileri şehitler için mevlit ...
Elazığ’da Türkiye Öğretmenler Kupası ödül töreni
YEREL HABERLER Elazığ’da Türkiye Öğretmenler Kupası ödül töreni
Jandarmadan duygulandıran davranış
YEREL HABERLER Jandarmadan duygulandıran davranış
Tutaş, Sportif Direktör oldu
YEREL HABERLER Tutaş, Sportif Direktör oldu
Tarihi köprüde heyelan sonrası çökme
YEREL HABERLER Tarihi köprüde heyelan sonrası çökme
Heyelan riski bulunan ilçedeki tarihi köprü çöktü
YEREL HABERLER Heyelan riski bulunan ilçedeki tarihi köprü çöktü
Birevim, Elazığ kadın basketbol takımına sponsor oldu
YEREL HABERLER Birevim, Elazığ kadın basketbol takımına sponsor oldu
Köy çocukları ilk kez zeka oyunlarıyla buluştu Elazığ'da 30 mezradan 110 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü köy okulunda açılan "Tasarım ve Etkinlik" odaları ile çocuklar ilk defa zeki geliştirici oyunlarla buluştu
YEREL HABERLER Köy çocukları ilk kez zeka oyunlarıyla ...
Elazığ'da 22 bin 100 dekar tarım arazisi sulandı
YEREL HABERLER Elazığ'da 22 bin 100 dekar tarım arazisi sulandı
Elazığspor'da Levent Eriş dönemi
YEREL HABERLER Elazığspor'da Levent Eriş dönemi
Elazığ’da fener alayı yürüyüşü
YEREL HABERLER Elazığ’da fener alayı yürüyüşü
Elazığ'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Elazığ'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Cumhuriyetin 96. Yılı Elazığ’da coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Cumhuriyetin 96. Yılı Elazığ’da coşkuyla kutlandı
Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor
YEREL HABERLER Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor
Elazığ’da 200 öğrenciden ’29 Ekim’ koreografisi
YEREL HABERLER Elazığ’da 200 öğrenciden ’29 Ekim’ koreografisi
Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek
YEREL HABERLER Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X