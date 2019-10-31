Bölge genelinde 48 milyonluk ihracat, 10 milyonluk ithalat gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumunun Eylül ayı verilerine göre Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'yi kapsayan bölgede toplam 48 milyon 179 bin dolarlık ihracat, 10 milyon 400 bin dolarlık ise ithalat yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerinin Eylül istatistikleri açıklandı.Ülke genelinde ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3, ithalat ise yüzde 1 arttı.

Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'ün yer aldığı bölgeyle ilgili de TUİK verileri paylaştı. Eylül ayında en çok ihracat yapan il 29,69 milyon dolarla Malatya oldu. 18, 38 milyon dolar ile Elazığ ikinci, 156 bin dolarla Bingöl üçüncü, Tunceli ise 16 bin dolarlık ihracatla son sırada yer aldı. En çok ithalatı ise 6,61 milyon dolarla Malatya yaptı. Elazığ, 3,71 milyon dolar, Bingöl 18 bin dolar ithalat gerçekleştirirken, Tunceli'de ithalat gerçekleşmedi.

ELAZIĞ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:33

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.