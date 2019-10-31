Elazığ'daki vahşi cinayete 2 ağırlaştırmış müebbet Bir kişinin öldürülüp yakılması olayıyla ilgili tutuklu bulunan 2 sanık hakkında mahkeme heyeti ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi

Elazığ'da bir kişinin öldürülüp yakılması olayıyla ilgili tutuklu bulunan 2 sanık hakkında mahkeme heyeti ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Olay, 22 Kasım 2018’de Sivrice ilçesine bağlı Duygulu köyü sınırlarında meydana geldi. Sürsürü Mahallesinde ikamet eden 31 yaşındaki Suat Arslan ortadan kaybolmuş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma yapmış, Adem A. ile Ömer Ö'nün de aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi yakalamıştı. Kayıp şahsın cesedi ise Duygulu köyü sınırlarında yakılmış olarak bulunmuştu.

Bugün vahşi cinayetle ilgili 1. Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ömer Ö., Adem A., maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Savcı mütalaasında her iki sanık hakkında tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.Bir önceki duruşmada cinayeti kabul etmeyen sanıklar, ifadelerini tekrar ettiklerini belirterek berat kararı verilmesini talep etti.

Duruşmada söz alan Maktulün babası Abdurrahim Arslan ise oğlunu şüphelilerin alıp götürüp öldürdüğünü belirterek hepsinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Maktulün eşi Rukiya Arslan'da duruşmada sanıklardan Ömer'in evlerine gelerek kendisinden senetleri istediğini belirterek, senetleri almadığı taktirde Suat’ı bir takım adamların bırakmayacağını söylediğini aktardı.

Acılı eş, tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu ve en ağır cezanın verilmesini talep etti.

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti ardından kararını açıkladı. Kararda heyet, sanıklar Ömer Ö. ile Adem A'ya, tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan 2 sanık sanık ise davadan beraat etti.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanıklardan Ömer Ö. bir önceki duruşmada ,"E. B. Suat'ı kendisinin vurduğunu fakat suçu bizim üstlenmemizi söyledi. Sonra bizi silahla tehdit etti. Sizi burada öldürürüz ya da suçu üstlenirsiniz, size 200 bin TL para vereceğiz dediler. Bizde de ölüm korkusuyla mecbur kaldık. Sonra olayın gidişatını anlatarak en sonda da yakılma olayını anlattı. Böyle bir olayın içinde olduğum için pişmanın diğer sanıkları tanımıyorum olayla bağlantılarını bilmiyorum. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

Sanık Adem A da "Olayı ben gerçekleştirmedim Suat abinin ölümü ile alakam yoktur sadece para için o ifadeleri verdik suçsuzum beraatımı talep ediyorum” diye konuşmuştu.

ELAZIĞ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:19

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