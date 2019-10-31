Elazığ'ın basketbol takımını, Berihan Kaldırım ağırladı

Elazığ'ın süper ligdeki Basketbol Takımının oyuncularını, Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın eşi Berihan Kaldırım ağırladı.

Bu sene yaptığı önemli transferler, günden güne yükselen başarı grafiği ile dikkatleri üzerine çeken ve ligin üçüncü haftasında namağlup ünvanına sahip Elazığ İl Özel İdaresi Kadın Basketbol Takımı, Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın eşi Berihan Kaldırım tarafından valilik konutunda yemekte ağırlandı.

Süper Lig temsilcisi ekibin başarısının Elazığ ve Elazığlılar için gurur verici olduğunu belirten Berihan Kaldırım, “Takımımızın başarısı bizleri de heyecanlandırıyor ve emin adımlarla hedeflerine ilerliyorlar. Lig içerisinde iyi bir yere sahip olup, önümüzdeki sene buraya Avrupa takımlarını getirmek gibi bir hedefleri var. Bu da bizlere yaşatacakları en güzel mutluluk olur. Perilerimizle birlikte başlattığımız çalışmayla kulübümüzü bir spor okuluna dönüştürüp en ücra köşedeki kızlarımıza dokunmak ve onları başarılı birer sporcu haline getirmek istiyoruz. Böylece başarıyı tabana yaymış olacak ve özellikle kızlarımıza yeni imkan ve ufuklar açmış olacağız. İnşallah bu şekilde devam ederek daha yüksek başarıyı yakalayacağız” dedi.

Yemek sonrasında takım kaptanı Nihan Demirkol, Berihan Kaldırım’a 23 numaralı formayı hediye etti.

ELAZIĞ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:19

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