Elazığ'ın basketbol takımını, Berihan Kaldırım ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Elazığ'ın basketbol takımını, Berihan Kaldırım ağırladı

İHA

Elazığ'ın süper ligdeki Basketbol Takımının oyuncularını, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın eşi Berihan Kaldırım ağırladı.

Elazığ'ın basketbol takımını, Berihan Kaldırım ağırladı

Elazığ'ın süper ligdeki Basketbol Takımının oyuncularını, Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın eşi Berihan Kaldırım ağırladı.
Bu sene yaptığı önemli transferler, günden güne yükselen başarı grafiği ile dikkatleri üzerine çeken ve ligin üçüncü haftasında namağlup ünvanına sahip Elazığ İl Özel İdaresi Kadın Basketbol Takımı, Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın eşi Berihan Kaldırım tarafından valilik konutunda yemekte ağırlandı.
Süper Lig temsilcisi ekibin başarısının Elazığ ve Elazığlılar için gurur verici olduğunu belirten Berihan Kaldırım, “Takımımızın başarısı bizleri de heyecanlandırıyor ve emin adımlarla hedeflerine ilerliyorlar. Lig içerisinde iyi bir yere sahip olup, önümüzdeki sene buraya Avrupa takımlarını getirmek gibi bir hedefleri var. Bu da bizlere yaşatacakları en güzel mutluluk olur. Perilerimizle birlikte başlattığımız çalışmayla kulübümüzü bir spor okuluna dönüştürüp en ücra köşedeki kızlarımıza dokunmak ve onları başarılı birer sporcu haline getirmek istiyoruz. Böylece başarıyı tabana yaymış olacak ve özellikle kızlarımıza yeni imkan ve ufuklar açmış olacağız. İnşallah bu şekilde devam ederek daha yüksek başarıyı yakalayacağız” dedi.
Yemek sonrasında takım kaptanı Nihan Demirkol, Berihan Kaldırım’a 23 numaralı formayı hediye etti.

ELAZIĞ

31 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:19
  • GÜNEŞ 06:41
  • ÖĞLE 12:12
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:33
  • YATSI 18:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'daki vahşi cinayete 2 ağırlaştırmış müebbet Bir kişinin öldürülüp yakılması olayıyla ilgili tutuklu bulunan 2 sanık hakkında mahkeme heyeti ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi
YEREL HABERLER Elazığ'daki vahşi cinayete 2 ağırlaştırmış ...
Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
Elazığ’da öğrenciler üniversiteleri tanıyor
YEREL HABERLER Elazığ’da öğrenciler üniversiteleri tanıyor
Bölge genelinde 48 milyonluk ihracat, 10 milyonluk ithalat gerçekleşti
YEREL HABERLER Bölge genelinde 48 milyonluk ihracat, 10 milyonluk ...
Uyuşturucu tacirleri Narkotik Köpeği "Salgın"a takıldı
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirleri Narkotik Köpeği "Salgın"a ...
Arslan;"Başkanımızın çıkışı ve beklentisi karşılık görecektir"
YEREL HABERLER Arslan;"Başkanımızın çıkışı ve beklentisi karşılık ...
Elazığ'da kitap fuarına yoğun ilgi devam ediyor Kitap fuarında kırsaldaki öğrencilere ulaştırılmak üzere şuana kadar 2 bin 500 kitap toplandı
YEREL HABERLER Elazığ'da kitap fuarına yoğun ilgi devam ediyor Kitap ...
Elazığ'da uyuşturucu alışverişine polis baskını: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu alışverişine polis baskını: 5 ...
Kızılay Genel Başkan Vekili Yorulmaz: "Türk Kızılay'ı 151 yıldır iyilik götürüyor"
YEREL HABERLER Kızılay Genel Başkan Vekili Yorulmaz: "Türk Kızılay'ı ...
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
Elazığ'da üniversite öğrencileri şehitler için mevlit okuttu
YEREL HABERLER Elazığ'da üniversite öğrencileri şehitler için mevlit ...
Elazığ’da Türkiye Öğretmenler Kupası ödül töreni
YEREL HABERLER Elazığ’da Türkiye Öğretmenler Kupası ödül töreni
Jandarmadan duygulandıran davranış
YEREL HABERLER Jandarmadan duygulandıran davranış
Tutaş, Sportif Direktör oldu
YEREL HABERLER Tutaş, Sportif Direktör oldu
Tarihi köprüde heyelan sonrası çökme
YEREL HABERLER Tarihi köprüde heyelan sonrası çökme
Heyelan riski bulunan ilçedeki tarihi köprü çöktü
YEREL HABERLER Heyelan riski bulunan ilçedeki tarihi köprü çöktü
Birevim, Elazığ kadın basketbol takımına sponsor oldu
YEREL HABERLER Birevim, Elazığ kadın basketbol takımına sponsor oldu
Köy çocukları ilk kez zeka oyunlarıyla buluştu Elazığ'da 30 mezradan 110 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü köy okulunda açılan "Tasarım ve Etkinlik" odaları ile çocuklar ilk defa zeki geliştirici oyunlarla buluştu
YEREL HABERLER Köy çocukları ilk kez zeka oyunlarıyla ...
Elazığ'da 22 bin 100 dekar tarım arazisi sulandı
YEREL HABERLER Elazığ'da 22 bin 100 dekar tarım arazisi sulandı
Elazığspor'da Levent Eriş dönemi
YEREL HABERLER Elazığspor'da Levent Eriş dönemi
Elazığ’da fener alayı yürüyüşü
YEREL HABERLER Elazığ’da fener alayı yürüyüşü
Elazığ'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Elazığ'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Cumhuriyetin 96. Yılı Elazığ’da coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Cumhuriyetin 96. Yılı Elazığ’da coşkuyla kutlandı
Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor
YEREL HABERLER Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X