Milletvekili Erol;"Maden ilçesinin tümü taşınmalı"

Elazığ’ın Maden ilçesi Camikebir Mahallesi'nin afet bölgesi ilan edilmesiyle ilgili mecliste konuşan Milletvekili Gürsel Erol,"Burada yapılması gereken 2 şey var. Maden’in tümünü ya afet bölgesi ilan edip taşıyacağız, yada ilçenin tümünü kentsel dönüşüme tabi tutup oradaki halkın rızası alınarak bu işe bir çözüm bulunmasıyla ilgili bir yaklaşım getirmek gerekir"dedi.

Geçtiğimiz Nisan ayında İçişleri Bakanlığı tarafından Maden ilçesinde heyelan riski bulunan alanda 278'i konut ve 232'si iş yeri olmak üzere toplam 510 binanın tahliye edilmesi kararı alınmıştı. Bunun üzerine ilçedeki riskli bölgenin veya tüm ilçenin taşınması için süreç başlatılarak, yer tespiti için yetkililer görüşmeler gerçekleştirmeye başlamıştı. Son olarak ise İlçesinin girişinde Dicle Nehri üzerinde bulunan ve 1984 yılından yeni köprünün yapılmasıyla kullanıma kapatılan tarihi Maden Köprüsü, yağışlar ve bölgedeki doğal olmayan heyelan nedeniyle çöktü. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'da Maden ilçesindeki durumu TBMM'de gündeme getirdi.

Maden ilçesi Camikebir Mahallesinin afet bölgesi ilan edilmesi ve bu anlamda yaşanan bir sorunla ilgili bilgilendirmek için söz aldığını aktaran CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol," Bu sorunun daha detaylı tespitiyle ilgili bir araştırma komisyonu kurulma talebi ile karşınızdayım. Bu talebi siyasi bir talep olarak değerlendirmeyin. Gerçekten Maden ilçesinde afet riskine karşı başta ilin valisi, AK Parti milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar, inanın herkes iyi niyetle bir arayış içerisindedir. Cumhurbaşkanlığının 1150 sayılı kararnamesi ile Camikebir Mahallesi afet bölgesi ilan edildi. Ama bu yeterli değil. Resim üzerinde ilçenin nasıl bir risk ve tehlike ile karşı karşıya kaldığını göstermek istiyorum. Burada bir faciaya yaşandıktan sonra oraya bir komisyon kurup göndermek bu facianın gereklerini araştırıp, oradaki faciayı yaşayan mağdurların sorunlarının çözümüyle ilgili araştırma yapmak çok anlamlı değildir”diye konuştu.



"Can ve mal güvenliği riski var"

Önemli olanın sorun olmadan o sorunu çözebilmek ve tedbir alabilmek olduğunun altını çizen Milletvekili Erol, “Bu resim Maden’de afet bölgesi ilan edilen Camikebir Mahallesi’nin fotoğrafı. Hafriyat alanı Özel Maden Bakır İşletmesinin, hafriyat döktüğü alandır. Bu toprağın bir özelliği var. Normal hafriyatın 45 katı özgür ağırlığı olan bir topraktır. Yağmur yediği zaman bu yağmurun yediği yükle de bu bölgeyi olduğu gibi heyelan riski ile karşı karşıya bıraktı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu bölgenin boşaltılması kararlaştırıldı. Eğer bu hafriyat buradan alınmaz ise ve altta bir dere var. Bu hafriyat aşağı geldiği zaman derenin önünde set oluşturur. 10 gün içerisinde Tekevler bölgesine kadar doğal bir baraj alanı olur ve su baskını ile ilçe karşı karşıya kalır. Aynı zamanda Diyarbakır ana yolu yanından geçiyor. Yol trafiğe kapanacak. Devlet demir yollarının yolu oradan geçiyor ve orada kapanacak. İnsanların can ve mal güvenliği riski var”ifadelerini kullandı.



"İlçenin tümü taşınmalı"

İlçenin dağlık bir bölge olduğuna değinen Erol, “ Burası Afrika’da bir şehir değil, Maden ilçesi. Burada çöpler bile eşekle toplandı. Yolları yok ve dar. İlerde geçmiş dönemlerde fabrikadaki yoğun işçi çalışmasından ve nüfusun fazlalığından dolayı ilçe gelişemediği için dağlık bölge olduğu için her metrekareyi kulanmışlar. Dar dar sokaklar ve evler var. Camikebir mahallesi boşaltılırsa ve bir başka yere taşınırsa bu sefer burası terk edilen bir ilçenin yalnızca oturumuyla ilgili bir mahallesi olarak kalacak. 35 ay sonra ve 35 yıl sonra bunlarda doğal olarak ilçeyi terk etmek zorunda kalacaklar. Esas mağduriyet burada oturan insanlarla ilgilidir. Orada afet kapsamında 278 konut, 232 iş yeriyle ilgili afet kapsamında yararlanmasıyla ilgili kanun çıktı. Madenliler 'biz göçecek isek ya hepimiz göçeriz yada hiçbirimiz göçmeyiz hepimizi burada ölürüz’ diyorlar. Burada yapılması gereken 2 şey var Maden’in tümünü ya afet bölgesi ilan edip taşıyacağız, yada ilçenin tümünü kentsel dönüşüme tabi tutup oradaki halkın rızası alınarak bu işe bir çözüm bulunmasıyla ilgili bir yaklaşım getirmek gerekir. Ama her şey den önemlisi o hafriyatın mutlaka her koşulda ve şartta oradan alınması lazım. Bununla ilgili sizden talebim ve isteğim var. Bu siyasi bir talep değildir. Ben buradan AK Parti gurup başkan vekil arkadaşlarımdan da özellikle rica ediyorum. Bu siyasi bir talep değildir. Bu bir ilçenin yok edilmesi, yok olması ve o ilçede yaşayan insanların can ve mal güvenliğiyle ilgili müthiş bir tehdittir. Bugün meclis tutanaklarına girsin diye bunu gündeme getiriyorum. Ama yarın inşallah acı bir tablo ile karşılaşmadan bu işe el atılır diye temennide bulunuyorum”diyerek sözlerini tamamladı.

ELAZIĞ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:31

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.