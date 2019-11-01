Toprağın Kadınları yarışmasında dünya birincisi olan Mimar Özgül Öztürk, memleketi Elazığ’ın Keban İlçesinde duvarları nefes alan toprak yapıdan yağmuru depolayan, güneş enerjisi ile elektrik üretimi sağlayan "Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi"ni yapımına başladı. Öztürk, 15 gün sonra inşaatın tamamlanmasıyla hizmete girmesi hedeflenen merkezde kadının üretimiyle ekonomiye katkısını desteklemeyi hedefliyor.

Göç nedeniyle Elazığ’ın Keban ilçesine Nimri Köyü’nden Mimar Özgül Öztürk,’ Nimri’de Yeniden Hayat’ projesiyle Fransa’da Yves Rocher Vakfı ile Fransa İnstitute’nin düzenlediği ’Toprağın Kadınları’ yarışmasında 3 yıl önce ’Sürdürülebilir Kalkınma’ dalında 9 ülkenin arasından Dünya Halk Oylaması ve Büyük Juri alanlarında birinci olmuştu. Öztürk, kazandığı 20 bin Euro para ödülü ile ilçe merkezinde ‘Toprak Yapı’ özelliği ile ‘Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi’ projesini hayata geçirmek için 5 ay önce çalışmalara başladı. İlçedeki kadınların aktif üretim sahasına dahil etmeye amaçlayan Öztürk, inşası devam eden tamamen toprak yapının yaklaşık 15 gün sonra tamamlanacağını bildirdi. Öte yandan güneş enerjisi ile de elektrik üretecek olan yapının, yeşil çatısı ile yağmur depolayarak hidrofor ile rezervuarlara aktararak hem geri dönüşüm hem de ekonomik tasarruf sağlayacak.

Öteyandan, proje için İstanbul başta olmak üzere bir çok ilden üniversiteler ile firmaların kendi bölgelerinde yapılması için teklif sunduğu ancak, Öztürk’ün, doğduğu topraklarda bu projeyi hayata geçirmek adına teklifleri kabul etmediği öğrenildi.



"Yeşil çatısıyla yağmur depolayacak, güneşten elektrik üretecek"

3 yıl önce katıldığı yarışmayı anımsatan Kadın Girişimci Mimar Özgül Öztürk, “ Bir Türkiye ve iki dünya birinciliği aldım. Projenin konusu ise sürdürülebilir kalkınma dalındaydı. O proje ile yarışmadan aldığım ödülü de taahhüt ettiğim şekilde uyguluyorum. Önce bir ’Toprak Yapı’ yapıyoruz. Bu toprak yapı şuanda Keban’da ‘Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi’ olarak kullanılacak. Yakın zamanda da inşaatı tamamlıyoruz. Şuanda da kadınlar ile görüşüp neler yapılabilir üzerine çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Yapının özellikleri hakkında bilgi veren Öztürk, “ Duvarları tamamen nefes alan, sağlıklı ve enerji etkin bir toprak yapı. Yeşil çatısı ile yağmur depolandıktan sonra da hidrofor ile rezervuarlara verilecek. Aynı zamanda da güneş enerjisi ile de elektrik alacak. Şuan inşaatımız devam ediyor. Son aşamalara geldik. Yaklaşık 15 gün içerisinde yapı tamamlanacak. Yapı tamamlandıktan sonra çevre düzeni yaptırmak istiyoruz. Kasım ayı içerisinde de sanırım açılışımızı gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.



"Kadının üretimini destekleyecek"

Çok güzel bir ürün tasarladıklarını dile getiren Öztürk, “Burada önemli olan yapının sadece yapılması değildir. Yapının, amacına uygun kullanılması şeklinde ilave projelendirmek. Bu konuda özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ile beraber kadının üretimini ve ekonomiye katkısını desteklemek. Bu anlamda da aslında çok güzel bir ürün tasarladık. İlk yıl başı olarak yıl başı hediyeleri, Keban’daki ‘Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi’ne alırlarsa hem buradaki kadınların üretimine destek olmuş olurlar hem de kadın girişimciliği destekleyen bir alışveriş yapmış olurlar” diye bilgi verdi.

ELAZIĞ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:20

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