Elazığ'da 2 ton 370 kilo kaçak tütün ele geçirildi

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 370 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda da kaçak tütün bulundurulduğu tespit edilen depoya baskın düzenledi. Depoda 2 ton 370 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Tütüne imha edilmek üzere el konulurken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
ELAZIĞ
01 Kasım 2019 Cuma
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