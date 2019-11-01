Elazığ'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada bir evden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında evden 1 adet kamera, 1 adet av tüfeği, 2 adet bakır kazan ile çeşitli el aletlerini çalan şüphelilerin Ü.D. ve M.A. olduğu belirlendi. Şüpheliler polis tarafından bir araç içinde tespit edilip yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece "Nitelikli Hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELAZIĞ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:20

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