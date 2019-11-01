Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'de belirli aralıklarla 2 gün yağışların etkili, zaman zaman kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Adıyaman'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, Elazığ ve Malatya'da sağanak yağmurlu, Tunceli ve Bingöl'de yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların Cuma akşamı Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın kuzeyinde, Cumartesi gününün ilk saatlerinde Bingöl çevreleri ile Elazığ'ın doğusunda kuvvetli olması beklenmektedir"denildi.

Cumartesi gününün ilk saatlerinde kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini de aktaran merkez, Tunceli, Elazığ ve Bingöl'ün belirli bölgelerinde zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin edilen yağış nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

ELAZIĞ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:31

YATSI 18:49

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