Türk Kızılay'ından ihtiyaç sahipleri için Elazığ'da "Mağaza"

Türk Kızılay'ı tarafından Elazığ'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için bağışlanan kıyafetlerle "Giyim Mağazası" açıldı.

Türk Kızılay'ı Elazığ Şubesi tarafından Kızılay İş Merkezi'nde oluşturulan "Giyim Mağazası" için açılış programı düzenlendi. Açılışa Vali Çetin Oktay Kaldırım, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Dr.Naci Yorulmaz, yöneticiler, bazı kurum müdürleri, gönüllüler ve davetliler katıldı.

Çok aziz, çok müstesna bir görev yapıldığını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, bu vesileyle herkesi hayırsever olmaya, kazandığının bir bölümünü hayır işlerine ayırmaya davet etti.

Her daim devletin desteğini alarak 151 yıldır Kızılay'ın iyilik götürdüğünü anımsatan Genel Başkan Yardımcısı Dr.Naci Yorulmaz ise,açılan mağazanın aslında ihtiyaç sahipleri için olmadığını, iyilik yamak için açılan bir mağaza olduğunu kaydetti.

Bağışta bulunanlara teşekkür eden Yorulmaz, bu mağazada iyilik alıp, iyilik vereceklerini de dile getirdi.

Vali Kaldırım ile Yorulmaz, katılımcılarla birlikte kurdele keserek mağazanın açılışını gerçekleştirdi. Protokol üyeleri ayakkabı ve kıyafetlerden oluşan bir çok giyim eşyası bulunan mağazayı gezerek Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya'dan bilgi aldı.

ELAZIĞ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:20

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