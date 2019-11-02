Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 3 tutuklama

Elazığ'da polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar kapsamında 3 şüpheli tutuklandı, 14 şahsa ise kullanmaktan işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar yaptı. Polis çalışmasında

uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen S.A. ve A.K'yı 3 ay takip ederek operasyon düzenledi. Operasyonda satıcı 2 şüpheli ve kullanıcı 9 şahıs yakalandı.9 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, satış yapan 2 şüpheli emniyette ifadesi alınmasının ardından adliyeye sevk edildi . Şüpheliler S.A. ve A.K. çıkarıldığı mahkemece Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmasına devam eden polis,kent genelinde 5 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan, 3 şahsa da uyuşturucu madde ticaretinden işlem yaptı.Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yakalanıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şüphelilerden bir miktar esrar ele geçirildiği belirtildi.

ELAZIĞ 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:20

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