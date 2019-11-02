Elazığ'da 7 araçtan ses sistemi çalan 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da bagajından girdikleri 7 araçtan ses sistemi çalan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde park halinde bulunan aynı marka ve modeldeki araçların teyp ile ses sistemlerini çalan şüphelerin yakalanması için çalışma yaptı.Polis çalışmasında çalınan yaklaşık 13 bin TL'lik ses sistemlerinin şehir dışında satıldığını belirleyerek, şüphelilerin K.Ö. ve E.Ş. olduğunu tespit etti. 2 şüphelide düzenlenen operasyonla yakalanıp ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerin bagaj kısmından içeri girdiği 7 araçtan ses sistemi hırsızlığı yaptığı öğrenildi.

ELAZIĞ 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:20

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