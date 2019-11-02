Elazığ'da kış öncesi ailelere odun yardımı

Elazığ'da belirlenen 600 aileye İHH Elazığ Şubesi tarafından 250 ton odun yardımı ulaştırılması için çalışmalar başlanırken, hayırseverlerden de destek istendi.

İnsani Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Elazığ Şubesi tarafından kış öncesinde ihtiyaç sahibi ve yetim ailelere odun yardımında bulundu. Geçtiğimiz yıl 250 aileye 100 ton odun ulaştıran derneğin 2019 yılında toplam 600 aileye 250 ton odun ulaştıracağı aktarıldı. Kış öncesi havaların soğuması ile birlikte temin edilen odunlar kamyonetlerle ailelere ulaştırılmaya başlanırken, hayırseverlerden de destek istendi.

Elazığ’da bulunan yetim, ,fakir ve ihtiyaç sahibi aileler için odun kampanyası başlattıklarını ifade eden İHH Elazığ Şube Başkanı Metin Kılıç, “Siz değerli hemşerilerimizden bu kampanyaya destek vermenizi istiyoruz. Bizler kısıtlı imkanlarımız ile odun dağıtımına başladık ama maalesef ihtiyaç çok fazla bizim gücümüzü aşmaktadır. Bu sebeple siz kardeşlerimizden yaklaşmakta olan soğukları sıcak bir ortamda geçirmeleri için ihtiyaç sahibi ailelerimiz için bu kampanyaya destek verin. Bizlerin ısındığı gibi ihtiyaç sahibi ailelerinde ısınması için bir nebze olsun katkınız bulunsun. Tüm Elazığlı hemşerilerimizden bu kampanyaya destek vermelerini bekliyoruz” dedi.

ELAZIĞ 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:20

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