Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele, telefonlar ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmada 23 adet akıllı telefon ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kaçakçılıkla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Ekiplerin yürüttüğü istihbarat çalışmasında şüpheli bir araç belirlenip takibe alındı. Durdurulan araçta yapılan aramada faturasız ülkeye sokulan 23 adet akıllı cep telefonu ve 13 adet cep telefonu şarj aleti ele geçirildi.Araçta bulunan şüpheliler A.Ç. ve M.S.E gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ELAZIĞ 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:21

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