Saklıkapı ile Kara Leylek kanyonlarına gezi turu

ELAZIĞ'daki Keban ve Karakaya barajlarıyla bağlantısı olan ve geçen yaz keşfedilen Saklıkapı ile Kara Leylek kanyonlarının turizme kazandırılması için çalışmalar sürdürülüyor. Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Dünyada eşine ender rastlanan yer. Turlar başlattık. Destinasyon ve tur paketleri oluşturma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Elazığ'da geçen yaz keşfedilen Saklıkapı ile Kara Leylek kanyonların turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor. Keban Barajı gölünde düzenlenen tekne gezisiyle kanyonların tanıtımı yapıldı. Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Milletvekili Metin Bulut ile çok sayıda gazetecinin katılımıyla yapılan tekne gezisinde Saklıkapı ile Kara Leylek kanyonları, Kaban Barajı gölünden seyredildi. Yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki Saklıkapı Kanyonu'nu gezen kafile, daha sonra nadir görülen ve kara leyleklerin bulunduğu Karaleylek Kanyonu'nu gezdi.

Kanyonları turizme kazandırmaya çalıştıklarını belirten Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Bizim araştırmalarımıza göre, 9 bin yıl geri giden bir formasyonu var. Mağaralar var, insanlar yaşamış; hem kültür hem de doğal güzellikler var. Yeni keşfettiğimiz, dünyanın en yeni kanyonu ama tarihi olarak da en eski kanyonlarından biri. Turlar başlattık. Önce Saklıkapı Kanyonu'nu görmüş olduk. Orası milyonlarca yılda oluşmuş, doğa formasyonu çok farklı olan ve hiçbir kanyona benzemeyen, dar ve ilginç bir yer. Oradan da Kara Leylek ismini koyduğumuz kanyona geldik. Doğal formasyon itibarıyla çok ilginç bir yer ve dünyada eşine ender rastlanan bir yer. Gemi temini ile turlara da yavaş yavaş başlıyoruz. Destinasyon ve tur paketleri oluşturma çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.



ELAZIĞ 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:21

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