TFF 2. Lig: Elazığspor: 0 - Uşakspor: 0

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 11. haftasında B. Elazığspor, sahasında Uşakspor ile 00 berabere kaldı.

28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında her iki takım futbolcuları ve hakemler seremoniye maske takarak çıktı.



Stat: Gençlik Merkezi

Hakemler: Cihan Ataş xx, Salim Şanlıer xx, Sefa Özcan xx

Birevim Elazığspor: Ahmet Doğan xx, Onur Alsu xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Murat Ceylan xx, Kadir Bekmezci x, Serdar Özbayraktar xx (İzzet dk. 89 ?), Cengizhan Akgün xx, Hebat Alan xx, Murathan Özen xx, Kadir Taşoğlu xx, Fırat Sefa Öncü x (Selim Enes dk. 62 x)

Uşakspor: Ersin Aydın xx, Oğuzhan Yazıcı xx, Özer Ozan Pakdemir x (Emre dk. 69 x), Kadir Ari xx, Ömer Akyörük xx, Seçkin Getbay xx, Mehmet Bektaş x (Mehmet Tuğrul dk. 69 x), Abdullah Balıkçı xx, Alpay Koldaş xx, Berat Çetinkaya xx, Erdi Zengin x

Kırmızı kart: Kadir Bekmezci (dk. 80) (Elazığspor)

Sarı kartlar: Cahit Gürgöze (Yönetici) (Elazığspor), Mehmet Bektaş, Mehmet Tuğrul Başkan (Uşakspor)

ELAZIĞ 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:29

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.