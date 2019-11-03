Elazığ’daki Kitap Fuarı'na son günde yoğun ilgi Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: “Fuarı 125 bin kişi ziyaret etti”

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarı son günde de yoğun ilgi gördü. fuarı 125 bin kişi ziyaret etti.

10 gün önce valilik önünde 2 bin 400 metrekarelik kapalı alanda açılan Elazığ Belediyesi 3. Kitap Fuarı, kitapseverlerden yoğun ilgi gördü. 70'i ulusal birçok yayınevinin katıldığı fuarda ziyaretçiler, hem aradıkları kitabı bulma şansını yakaladı hem de yazarlara kitaplarını imzalattı. Fuarı gezen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na da plaket taktim edildi. Fuar bugün son bulurken, bazı kitap karakterleri de okurları ile buluştu. 10 günde fuarı 125 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “İlk günden bu yana yoğun ziyaretçilerin olması bizi memnun etti. İlk açılışta ifade etmiştik, 75 bin ile 100 bin arasında ziyaretçi bekliyorduk. Almış olduğum bilgilerde ise 125 bin kişinin ziyaret etmiş olduğunu öğrendik. Kitap fuarları her yaştan insana hitap etmektedir. Elazığ’a en çok yakışan organizasyonlardan bir tanesi de kitap fuarıdır. Bu yılki fiziki yapısının çok güzel olması ve 70 ulusal yayınevinin katılması ve birçok ulusal ve yerli yazarın katılması burada katılımcıları da çok utlu etti. Bütün stantları gezdik ve herkes memnuniyetini ifade etti. 4. kitap fuarını daha profesyonel olarak yapacağız. Her yaşta insanın kitapları okumasını istiyoruz. Özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın buraya katılımı noktasında Elazığ Belediyesi olarak okullarımıza otobüs çıkardık. Buraya öğrencileri taşıdık. Ciddi sayıda öğrencilerimizi buraya kitap fuarına getirdik. Onlar da kitaplarla ve yazarlarla tanışma fırsatı yaşadılar. Okuma Rabbimizin ilk emridir. İlk vahiy oku diye başlıyor. Bu vesile ile okumanın önemini Peygamber Efendimiz ‘Hiç okuyan ile okumayan bir olur mu’ şeklinde ifade ediyor. Herkesin çok sayıda okuması için kitap fuarlarımız devam edecek” dedi.

Kitap fuarının çok eğlenceli geçtiğini belirten Berk Küçük, “Birçok kitap gördüm ve onları aldım. Kitaplar gerçekten güzel. Eve gittiğimde direkt okuyacağım” diye konuştu.

Kitap fuarındaki kitapları beğendiğini aktaran Demet Yıldırım ise, “Herkes kitap okusun. Kitaplar çok faydalıdırlar. Bu etkinliğe herkes katılmalı. Kitap fuarı her zaman olsun. Kitaplar güzel ve herkesin okuması gerekli” ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:21

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