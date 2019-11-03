Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem

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ELAZIĞ'nın Sivrice ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olarak belirlediği 3.9 büyüklüğündeki deprem, saat 19.34'te meydana geldi. Sarsıntı, yerin 10.78 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.



ELAZIĞ 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:44

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